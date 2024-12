De Grandis: "Reijnders nella posizione di mezzala avanzata punta la porta e può darti equilibrio"

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato nello studio di Sky Sport 24 dopo il triplice fischio della gara tra Hellas Verona e Milan al Bentegodi. In particolare il collega si è concentrato sulla posizione di Tijjani Reijnders, decisivo per l'ennesima volta in questa stagione.

Le parole di De Grandis su Reijnders: "Infortunio Leao? Un problema in più, sono convinto che Leao serve al Milan: salta l'uomo e va via di forza sulla fascia. Penso possa essere importante il recupero di Bennacer: oggi Reijnders giocando più avanti, nel gol, fa segno per il passaggio a Fofana. Nella posizione di mezzala avanzata punta la porta e può darti equilibrio. Restituisce al Milan quella capacità di essere squadra che non ha quando gioca con quattro attaccanti".

Questo il tabellino ufficiali di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona