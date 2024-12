De Grandis: "Se devi mettere Terracciano fuori ruolo, allora mettici Theo"

Nello studio di Sky Sport 24 è intervenuto il giornalista Stefano De Grandis che ha parlato della formazione scelta da Paulo Fonseca per la serata di oggi contro il Verona: in particolare si è concentrato sulla scelta di mettere Filippo Terracciano come mediano accanto a Fofana.

Le parole di De Grandis: "Chiaro che Liberali non l’ha convinto, di buono c’è che liberi un pochino Reijnders. Faccio una provocazione: se devi mettere Terracciano fuori ruolo, mettici Theo davanti alla difesa. Allora metto uno di grande esperienza che mette timore degli avversari. Ci sta giocare con tre attaccanti così, prendi il tuo equilibrio.".

Le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov; Sarr. A disp.: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Dani Silva, Magnani, Serdar, Alidou, Mosquera, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.