De Grandis su Giroud: "Non ha segnato tanto, ma ha fatto gol pesanti. Al Milan è tornato determinante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport, ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud: "Non ha segnato tanto, ma ha fatto gol pesanti come la doppietta nel derby di ritorno, a Napoli e nell'ultima gara decisiva per lo scudetto contro il Sassuolo. L'ho visto emozionato, l'anno scorso non aveva giocato molto, ma è tornato determinante con la maglia del Milan".