De Grandis su Loftus-Cheek: "Giocatore forte ma che non ha nella continuità la sua dote migliore"

"All'andata lo avevamo detto anche a Pioli, la trequarti era stata delunte. Uno col fisico di Loftus-Cheek dovrebbe dominare in ogni partita e inserirsi di più, invece è spesso imbottigliato nel traffico del centrocampo. Secondo me è un giocatore forte ma che non ha nella continuità la sua dote migliore, però vedremo questa sera".

Così Stefano De Grandis, giornalista e opinionista ha parlato a Sky Sport in merito alla prestazione di Loftus-Cheek contro la Roma in Europa League.