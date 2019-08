De Grandis su Suso: "Con Giampaolo può fare il salto di qualità"

Stefano De Grandis, intervenuto a SkySport24, ha rilasciato queste parole su Suso: "Quando un allenatore dice che i giocatori forti restano e Suso è un giocatore forte, per me lo spagnolo resta al Milan. Con Giampaolo, Suso può fare il salto di qualità. Se dovessero vendere Suso a 40 milioni e con quei soldi dovessero prendere Correa, non sono convinto che il Milan farebbe il salto di qualità".