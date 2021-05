De Jong su Donnarumma: "Spero resti, deve diventare una bandiera"

Intervenuto a gazzetta.it, Nigel De Jong ha parlato di Gianluigi Donnarumma: “Aveva 16 anni ed era già molto forte. Da tifoso del Milan spero resti. So che ci sono alcuni problemi economici legati al rinnovo, ma deve diventare una bandiera. Come lo è Buffon per la Juve. Senza una base solida di giocatori giovani e di talento, non vinci“.