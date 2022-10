De Ketelaere cerca il riscatto: l'unico attaccante rossonero ancora a secco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Charles De Ketelaere non ha iniziato la sua avventura in rossonero come probabilmente si aspettava o avrebbe voluto. Nelle prossime uscite prima del Mondiale è chiamato al riscatto anche per trovare fiducia e superare quello che sembra più un ostacolo psicologico che altro. Il belga, a oggi, è l'unico attaccante rossonero a non aver trovato ancora un gol in stagione. Le punte, Giroud, Rebic e Origi, ci sono riusciti; gli esterni, Leao, Messias e Saelemaekers, anche; il trequartista Diaz non è stato da meno. All'appello manca solo l'ex Bruges.