De Ketelaere è esploso all'Atalanta. Progna: "A Bergamo ci sono meno pressioni rispetto a Milano"

vedi letture

Intervistato in esclusiva dai microfoni di TMW, l'ex calciatore dell'Atalanta Domenico Progna ha parlato non solo dei sogni scudetto della formazione di Gian Piero Gasperini, ma anche dell'ex Milan Charles De Ketelaere, definitivamente sbocciato in nerazzurro.

De Ketelare ormai punto fisso: come è avvenuta la trasformazione di questo calciatore?

"A Bergamo ci sono meno pressioni rispetto a Milano, lì le aspettative erano più alte rispetto ad ora. In questo momento è un in ambiente dove si trova a suo agio e c'è un allenatore che lo ha saputo capire e valorizzare".

Del belga ne ha parlato negli scorsi giorni anche Marco Parolo, che durante la tramissione di DAZN 'Step on Football' ha detto: “È fuori categoria quest’anno per come domina il campo. È un rimpianto per il Milan? Sì. Dopo il primo anno all’Atalanta secondo me non voleva tornare al Milan lui”.