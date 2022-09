De Ketelaere e Vranckx nel 2020 furono premiati come migliori talenti belgi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il sito del Milan, nel 2020 la classifica dei migliori talenti belgi vide nelle prime due posizioni due calciatori che oggi vestono la maglia del Milan. Al primo posto venne premiato Charles De Ketelaere, arrivato quest'estate per oltre 30 milioni e già al centro del progetto di Pioli, al secondo posto si classificò Aster Vranckx, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg nell'ultimo giorno di mercato. I due calciatori hanno anche condiviso il campo cinque volte con le nazionali giovanili del Belgio: quattro con l'under 19 e una con l'under 21.