De Ketelaere punta? Solo due volte in rossonero non ha giocato trequartista

Nelle ultime settimane si è fatta sempre più insistente l'ipotesi che Charles De Ketelaere possa giocare come punta, soprattutto in caso di necessità. Nelle 18 presenze collezionate con il Milan fino a questo momento solo in due occasioni Pioli non ha schierato il belga trequartista: contro la Dinamo Zagabria all'andata, quando fece il suo ingresso nei minuti finali e si sistemò punta al posto di Giroud; contro la Juventus quando entrò a fine gara per giocare sulla fascia destra.