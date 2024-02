De Ketelaere rimpianto Milan? Ambrosini: "Non so. L'anno scorso segnali preoccupanti"

Dieci gol e sette assist in tutte le competizioni, titolarità e fiducia ritrovate ed un talento che finalmente ricomincia a brillare. Dopo un primo anno in Italia decisamente negativo, per "colpe" sue e non solo, Charles De Ketelaere sta brillando all'Atalanta. Per il Milan si tratta di un rimpianto? Massimo Ambrosini, seppur riconoscendo una crescita al belga, ci va cauti.

Le dichiarazioni dell'ex Milan a DAZN: “Non lo so, aspetterei ancora. Dal punto di vista fisico si è irrobustito giocando da punta. C’è da dire che l’anno scorso i segnali erano stati preoccupanti per troppo tempo”.