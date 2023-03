De Ketelaere si sente maturato: "Ora curo di più il mio corpo"

Sull'adattamento...

"Non vorrei far credere che questo sia il motivo delle miei prestazioni negative, credo che come già detto ci siano vari motivi".

Hai fiducia in te stesso?

"Certamente, anzi ho l’impressione che comunque un po' sono migliorato da quando sono partito dal Belgio".

Pensi di essere maturato in questi mesi e che hai fatto dei progressi ?

"Si, mi reputo più maturo come persona, ma non ho esempi concreti. Tutto si è svolto in una maniera naturale Ho trovato anche più tranquillità in me stesso. Sono consapevole di quello che so fare e non mi lascio trascinare dalle emozioni"