De la Fuente: "Morata capitano perfetto, lo aspetto ancora in nazionale. E' stato maltrattato in tutti i modi"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a Marca, Luis de la Fuente, ct della Spagna che ha vinto l'Europeo, ha parlato così di Alvaro Morata: "Alvaro è stato un capitano esemplare. Per tutti e in tutto. Il capitano perfetto. Milan? Intanto vivrà un'altra fantastica esperienza in Italia, poi lo aspetto ancora in nazionale, lui sa che abbiamo bisogno di uno come lui.

Alvaro è un grande calciatore ed è stato maltrattato in tutti i modi. Il suo grande valore professionale non è riconosciuto. I suoi numeri sono da star mondiale. In un altro paese sarebbe un riferimento. in Spagna non so perché non sia così. Solo in futuro ci renderemo conto della sua grandezza".