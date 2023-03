De Napoli: "Il Milan ha le potenzialità per inventarsi qualcosa contro il Napoli"

MilanNews.it

Fernando De Napoli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino parlando anche della sfida di Champions League fra Milan e Napoli: "Come sfida mi intriga anche di più di Mancester City-Bayern Monaco. In Europa il Napoli ha dimostrato di avere grandi numeri, potrebbe battere anche City e Bayern mentre il Milan è dato da tutti per spacciato. Eppure per me i rossoneri hanno le potenzialità per inventarsi qualcosa. Mi stuzzica il fatto che tutti pensino ad una sfida a senso unico".