De Rosa: "Giroud non lo scopriamo ora, può fare la differenza in poco tempo"

Geri De Rosa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, commentando le recenti prestazioni di Olivier Giroud: “Giroud non lo scopriamo ora, è un giocatore che può stare silente per qualche mese ma che può essere decisivo negli ultimi venti minuti e fare la differenza in poco tempo. Ha vinto tanto ma non si fa problemi a stare in panchina. Quando arriva il suo momento sa essere decisivo come ha confermato nel corso della propria carriera. A trentasei anni secondo me non gli dispiace neanche tanto non essere impegnato sempre da titolare”.