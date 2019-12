De Rosa: "Ibra non si discute come giocatore, ma ho qualche perplessità"

Geri De Rosa, giornalista sportivo e telecronista, ha parlato così a Sky Sport 24 dei possibili effetti negativi che potrebbe avere l'arrivo di Ibra al Milan: “Io qualche perplessità ce l’ho su Ibra proprio perché Piatek potrebbe essere affossato definitivamente dalla presenza carismatica di Ibrahimovic. Chiaro che non si discute come giocatore e come centravanti, però il Milan che è una squadra che sta uscendo da problemi di carattere mentale e di autostima secondo me con Ibra rischia che questi problemi vengano accentuati proprio dalla presenza di un giocatore che non aiuta se le cose intorno a lui non girano bene. In prospettiva affidarsi a un 38enne, in questa parte di stagione in cui il Milan verosimilmente dovrà veramente lavorare per l’anno prossimo, non so quanto possa essere utile alla causa. Detto questo, il giocatore non si discute”.