De Siervo: "La prossima finale di Supercoppa Italiana sarà ancora in Arabia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

"La prossima finale di Supercoppa italiana si terrà in Arabia Saudita, è l'ultimo anno del contratto". Parla così l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "Non è possibile risolverlo per una serie di clausole penali. Futuro? Stiamo valutando un accordo di maggior prospettiva all'estero", ha affermato De Siervo annunciando ufficialmente il luogo dove si terrà la finale del trofeo conteso tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia.