De Sisti su Prati: "Mi si stringe il cuore, è stato un campione silenzioso"

Giancarlo De Sisti, ex compagno di Prati alla Roma, ha ricordato a TMW News l'attaccante scomparso: "E' stata una notizia tristissima, Pierino Prati è sempre stato un campione silenzioso, tutto ciò che ha fatto lo ha fatto con pieno merito. Al Milan ha fatto una carriera meravigliosa, aveva una squadra di primo livello, e soprattutto aveva accanto un signorino come Rivera che gli forniva a getto continuo palle importanti, assist... credo che se fossero invitanti al massimo per essere depositate a rete. Pierino poi calciava di destro e sinistro, al Milan ha ottenuto grande gloria. Poi è venuto alla Roma, l'ho trovato dopo un brutto momento personale. Mi si stringe il cuore quando mi soffermo a pensare alla dipartita di questo bravo amico".