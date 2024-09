Deadline day estivo: i più costosi in Serie A dal 2004 ad oggi

Allo scoccare della mezzanotte del 31 agosto ha ufficialmente chiuso il calciomercato, uno dei più onerosi per quanto riguarda la deadline day. Stando infatti alla classifica redatta dalla versione italiana del noto portale di statistiche tedesco Transfermarkt, tre acquisti ufficializzati nella giornata di ieri sono entrati nella top 10 di quelli più costosi in Serie A dal 2004 ad oggi. La classifica:

LA TOP 10 DEGLI ACQUISTI PIÙ ESONEROSI DELLA DEADLINE DAY DAL 2004 AD OGGI:

1.⁠ ⁠McTominay: dal Manchester United al Napoli per 30.5MLN. € (2024);

2.⁠ ⁠⁠Gabriel Barbosa: dal Santos all’Inter per 29.6MLN. €;

3.⁠ ⁠⁠Quaresma: dal Porto all’Inter per 24.6MLN. €;

4.⁠ ⁠⁠Castillejo: dal Villarreal al Milan per 21.3MLN.€

5.⁠ ⁠⁠Robinho: dal Manchester City al Milan per 19MLN.€;

6.⁠ ⁠⁠Laxalt: dal Genoa al Milan per 19MLN. €

7.⁠ ⁠⁠Manu Koné: dal Borussia M’Gladbach alla Roma per 18MLN.€ (2024);

8.⁠ ⁠⁠Ibrahimovic: dall’Ajax alla Juventus per 16MLN.€;

9.⁠ ⁠⁠Smalling: dal Manchester United alla Roma per 15MLN.€;

9.⁠ ⁠Olivera: dal Real Betis al Milan per 15MLN.€;

11.⁠ ⁠Gilmour: dal Brighton al Napoli per 14MLN.€.