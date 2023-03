Del Ben (Pres. Parco Sud): "Mi hanno contattato solo i comitati contrari: li incontreremo martedì"

MilanNews.it

Daniele Del Ben, presidente del Parco Agricolo Sud, area verde dove sorge l'ippodromo La Maura e dunque la maggiore interessata riguardo alle discussioni ambientali intorno al progetto del nuovo stadio rossonero, ha parlato a Repubblica e si è così espresso su eventuali discussioni avute con le parti in gioco per il progetto di nuovo stadio del Milan: "Al momento noi non siamo stati contattati da nessuno se non dai comitati contrari al progetto che incontreremo martedì per illustrare loro i passaggi tecnici sui vincoli".