Del Piero in corsa per la FIGC? In attesa di Gravina, spunta il nome dell'ex capitano della Juve

Il prossimo 3 febbraio andrà in scena l'Assemblea per eleggere il nuovo presidente della FIGC, in un contesto fin qui piuttosto dinamico e con pochi punti fermi. A cominciare dall'eventuale ricandidatura, sarebbe la terza, dell'attuale numero uno Gabriele Gravina.

"Non sono insensibile ai dati, non mi sto facendo corteggiare. So di avere numeri importanti, la certezza del risultato c'è, il problema è un altro: capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa e una prospettiva per il calcio italiano. Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia ricandidatura. Avvierò un confronto che sarà aperto e sarà ispirato ai massimi principi della democrazia. Dopo comunicherò la mia decisione. Ma a prescindere dal nome a me piacerebbe molto che ci fosse senso di grande unità, è già successo nel 2018 e i risultati si sono potuti constatare", aveva spiegato nei giorni scorsi lo stesso Gravina per provare a fare chiarezza.

Secondo Tuttosport, il nome che potrebbe essere inserito nell'elenco dei candidati è, a sorpresa, quello di Alessandro Del Piero. Un'indiscrezione che nelle ultime ore ha guadagnato concretezza, anche se qualcosa di più in merito non è attesa prima di 48 ore. Entro metà settimana, comunque si dovrebbero conoscere i nomi dei candidati e secondo il quotidiano quella di Del Piero sarebbe fortemente caldeggiata dal presidente della Lazio Claudio Lotito.