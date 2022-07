Delneri: "Sarà una stagione complicata. Mondiale in Qatar? Io proporrei di inventare un torneo"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Corriere dello Sport, Luigi Delneri ha parlato della prossima stagione: "Sarà una stagione complicata. C’è il Mondiale in mezzo e le squadre dovranno riuscire a tenere la tensione molto alta. Chi va in Qatar e chi resta a casa, non è una situazione ordinaria. Io proporrei di inventare un torneo, o qualcosa di simile. Qualcosa per tenere alto l’agonismo? Per tenere alta l’intensità, sì. Due o tre partite affinché il livello agonistico non scenda troppo. Magari ci hanno già pensato, non so. Comunque sarà un campionato con delle sorprese".