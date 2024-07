Demiral squalificato per due giornate agli Europei dopo saluto "antisemita e razzista"

L'esultanza di Merih Demiral dopo la rete del momentaneo 2-0 nella sfida contro l'Austria costerà cara al difensore turco. La UEFA, dopo la chiusura dell'indagine sul comportamento del giocatore dell'Al Ahli, ha deciso di sanzionarlo: "In relazione alla partita degli ottavi di finale del Campionato Europeo UEFA 2024 tra Austria e Turchia, giocata il 2 luglio 2024 a Lipsia, in Germania, è stata aperta un'indagine ai sensi dell'Articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA in relazione al presunto comportamento inappropriato del giocatore della Federcalcio turca, Merih Demiral. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito", aveva annunciato ieri il massimo ente calcistico europeo.

Il verdetto, secondo Bild, sarebbe arrivato poco fa: due giornate di squalifica, l'ex Atalanta, Juventus e Sassuolo salterà il quarto contro l'Olanda e potrebbe tornare a disposizione di Montella solo per un'eventuale finale. Demiral aveva festeggiato il suo secondo gol contro l'Austria con il saluto ultranazionalista dei "Lupi Grigi" (Grey Wolves). Le autorità tedesche considerano l'ideologia di tale movimento estremista (che è sotto la supervisione dell'Ufficio per la Tutela della Costituzione) come "antisemita e razzista".

Sanzione anche per Bellingham - Jude Bellingham ha evitato la squalifica ma dovrà pagare una multa di 20.000 euro per la sua esultanza contro la Slovacchia. L'attaccante inglese aveva festeggiato il suo gol con un gesto osceno, mettendo le mani sui genitali proprio davanti alla panchina slovacca