Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, a Tuttomercatoweb Radio ha parlato del derby della Madonnina e del Milan: "Per i rossoneri è essenziale la posizione di Suso: da trequartista lo spagnolo non si sente particolarmente a suo agio. Credo che col passare del tempo il Milan tornerà al 4-3-3 per esaltare anche meglio le doti di Paquetà."