Derby sold-out: oltre 75mila spettatori a San Siro

Un derby grandi numeri. Come sempre, del resto. A San Siro ci saranno oltre 75mila spettatori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle casse dell’Inter finiranno 5.5 milioni di euro. Saranno 200 i Paesi collegati, per un’audience potenziale di diverse centinaia di milioni di persone. Ovviamente, allo stadio ci saranno tanti ospiti vip, tra addetti ai lavori (come il c.t. Roberto Mancini) e personaggi dello spettacolo.