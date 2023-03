MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sollecitato sulle condizioni di Theo Hernandez, out contro l'Udinese a causa di un'influenza, il commissario tecnico della Francia Deschamps ha risposto così: "Per Theo non c'è niente di cui preoccuparsi oggi. Non ha un problema muscolare, la cosa sta facendo il suo corso".