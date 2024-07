Deschamps su Giroud: "Devo far le mie scelte, dipende dalle situazioni in partita"

In merito all'imminente sfida di questa sera tra Spagna e Francia, semifinale di Euro2024, è intervenuto così il ct francese Deschamps in conferenza. Queste le sue parole sulle critiche per il mancato utilizzo dell’ex Milan Giroud:

Deschamps su Giroud: "Comunque è tornato tre volte. Devo fare delle scelte. Non è stato più efficiente degli altri nelle tre partite in cui è entrato. Tutto dipende dalle situazioni della partita, in relazione all’avversario. Non è che avendo solo attaccanti che saremo efficaci. Abbiamo le possibilità, dobbiamo essere più efficienti".