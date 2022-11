Deschamps su Theo: "Gli chiedo di fare quello che fa molto bene al Milan"

MilanNews.it

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato questa mattina ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulle convocazioni che ha diramato nella serata di ieri in vista del Mondiale in Qatar. In particolare si è espresso così su Theo Hernandez, convocato per i Mondiali in Qatar e verosimilmente giocatore titolare della squadra che difenderà il titolo conquistato quattro anni fa: "Si valutano troppo i terzini su assist e gol, ma restano dei difensori. A Theo chiedo di fare quel che fa molto bene al Milan: ha ottime doti di cross e tiro, propende per l’attacco, va equilibrato con piccoli aggiustamenti, come fa con Pioli"