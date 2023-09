Di Canio: "Adli non mi fa impazzire. È Pioli che decide come giocare lì: Musah è più simile a Kessie"

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Musah è una figura simile a Kessie. È in moto perpetuo, si muove, sempre in zona palla, cosa che non fa Adli. È Pioli che decide che giocatore avere lì. A me non fa impazzire Adli".