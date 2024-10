Di Canio consiglia la Juve: "Mi farei prestare Zirkzee"

Oggi Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista televisivo, è stato intervistato da Tuttosport in vista della sfida di questo fine settimana tra Juventus e Lazio. Nella sua chiacchierata Di Canio ha consigliato ai bianconeri di puntare su Joshua Zirkzee come centravanti da alternare con Vlahovic. L'olandese è stato obiettivo del Milan per tutta la prima parte della sessione estiva di calciomercato. Così ha esordito Di Canio: "Se tu mi dovessi chiedere un profilo funzionale alla Juve per gennaio, io ti rispondo così: mi farei prestare Zirkzee dal Manchester United".

Poi Di Canio ha spiegato: "Tanto lì stanno facendo da qualche anno scelte folli e non funziona niente, nemmeno Zirkzee. Per la Premier è un po’ troppo lento, poi magari mi smentirà a suon di gol e grandi prestazioni, però lì ti aggrediscono subito e fischiano il 30% di falli in meno, in Italia abbiamo visto invece che impatto ha avuto il giocatore proprio nel Bologna. Alla fine, nella confusione che c’è allo United, potrebbero anche darlo in prestito: hanno già Hojlund, poi c’è Rashford che sta giocando in quella posizione. Sarebbe il profilo perfetto, anche perché consentirebbe a Motta di avere un attaccante con caratteristiche differenti da Vlahovic. Ma la trattativa la comincerei adesso: un prestito con magari la possibilità di riscattarlo: Zirkzee non è un realizzatore devastante, non è uno da 25 gol, ma fa giocare bene gli altri"