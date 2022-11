Di Canio: "Fallo di Rebic su Terracciano? Non c'è nulla…"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Ospite di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato così il secondo gol del Milan contro la Fiorentina, dove i giocatori viola hanno protestato per un presunto fallo sul portiere. Ecco le sue parole: Terracciano estende le braccia in avanti perché è in ritardo e non può saltare. Si allunga per prendere la palla, ma nessuno gli fa niente. Non c’è nulla".