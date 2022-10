Di Canio: "Milan, serviva una risposta dopo i due ko col Chelsea: questa è mentalità"

MilanNews.it

Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, l’ex attaccante Paolo Di Canio commenta così il successo ottenuto oggi dal Milan sul campo dell’Hellas Verona: “Lo scorso anno al Milan era un anno di praticantato per molti giocatori, dovevano vincere il campionato e l’hanno vinto. Quest’anno sicuramente possiamo pretendere qualcosa di più. In una settimana in cui arrivi da due sconfitte pesanti contro il Chelsea dovevi dare una risposta importante in campionato. E credo che la squadra abbia risposto al meglio, questa secondo me si chiama mentalità”.