Di Caro: "Questo Milan ha perso sei derby di fila. Sarà mica tutta colpa di Pioli?"

Tra nuovo allenatore e nuovo centravanti, l'estate del Milan inizia subito a farsi calda nonostante la stagione rossonera sia finita ieri con l'amichevole in Australia, il calciomercato non sia ancora ufficialmente aperto e la stagione estiva non sia effettivamente ancora cominciata. Per discutere di ciò che manca al Milan per ridurre il divario con l'Inter e commentare quella che sarebbe l'idea di Fonseca riportata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui il Diavolo sarebbe a un centravanti dallo scudetto, sulle colonne della rosea è intervenuto Andrea Di Caro.

Le parole di Di Caro sulle differenze tra questo e il Milan dello scudetto: "Leggendo la formazione che ha vinto lo scudetto tre anni fa, non era poi così tanto distante tecnicamente da quella attuale, ma aveva alcuni uomini nel pieno della loro maturità calcistica ed era certamente più ricca di carattere e personalità. Basti pensare alla rimonta nel derby con l’Inter che ha avviato a quella per lo scudetto. Mentre questo gruppo ha perso sei derby di fila. Sarà mica stata tutta colpa di Pioli?"