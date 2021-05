Di Caro sulla Gazzetta: "Il Milan e Pioli hanno meritato di arrivare in Champions"

Andrea Di Caro, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la qualificazione del Milan alla prossima Champions League: "E veniamo al Milan che chiude il campionato secondo in classifica con la sedicesima vittoria in trasferta (record) grazie a due rigori di Kessie che portano a 20 quelli ottenuti quest'anno. Numeri e statistiche lasciano però lo spazio ai giudizi: il Milan ha meritato di arrivare in Champions per la stagione da protagonista che ha vissuto, per un girone di andata straordinario, per un gioco a lungo brillante e convincente, per aver dovuto fare a meno per gran parte del girone di ritorno di Ibrahimovic. Se l’è meritata Pioli che ha camminato negli ultimi 90 minuti su un filo sottile: da una parte c’era il trionfo del ritorno in Champions dopo sette anni di assenza e dall’altra il disastro di un quinto posto dopo essere stato campione d’inverno. Ora può godersi il gran risultato raggiunto".