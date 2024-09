Di Gennaro: "Leao nelle grandi partite non c'è mai: la rosa lo percepisce"

Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro alle 20.45 per affrontare l'Inter nel primo derby stagionale. Tanto in gioco per i rossoneri. Per prima cosa il futuro di Paulo Fonseca che con una sconfitta sembra davvero condannato a lasciare la panchina del Diavolo; in secondo luogo i precedenti negativi che vedono i nerazzurri andare per la settima vittoria consecutiva in una stracittadina, come mai successo. Per parlare del derby l'ex vice di Terim in rossonero Antonio Di Gennaro è stato intervistato a Tuttosport.

Le parole di Di Gennaro sul Paulo Fonseca: "Fonseca destino già segnato? Da ex allenatore, sportivo e uomo di calcio mi auguro di no. Però fa parte del nostro mondo, in Italia è difficile programmare, se perdi tre partite di fila ti rompono le scatole. Vale anche per i grandi giocatori. Prendiamo Leao, è un grande giocatore, ma nelle grandi partite non c’è mai. Poi l’atteggiamento è quello, la parte restante della rosa lo percepisce. Sa che può fare la differenza, ma lo fa quando ha la giornata giusta. Col Liverpool non si è mai visto. Fa i numeri col Venezia, che è una squadra che deve rodarsi. Con tutto il rispetto, devi farli nelle partite che contano"