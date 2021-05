Di Marzio: "Belotti? Se arrivasse l'offerta giusta questa volta partirà"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sul futuro di Belotti, attaccante accostato al Milan: "Belotti, se arriva l'offerta, questa volta parte. Vediamo se arriva ed è soddisfacente per il giocatore e per il Torino. Mai come prima d'ora è sul mercato, anche perché non ha rinnovato il contratto".