Di Marzio: "Ibrahimovic esempio per tutti i suoi compagni"

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza all'interno dello spogliatoio rossonero: "Il ritorno in Nazionale gli è servito, abbiamo ancora più scoperto Zlatan Ibrahimovic come uomo. È un esempio per tutti i suoi compagni, anche quelli più giovani. Sono tutti all'allenamento mezz'ora prima perché se qualcuno arriva in ritardo va lui stesso a rimproverarli".