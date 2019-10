Di Marzio: "Il Milan continua a valutare la panchina di Giampaolo, Boban il più deluso. Non convincono anche le scelte"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha continuato a parlare delle valutazioni sulla panchina del Milan, con Giampaolo che sarebbe ancora a rischio nonostante il successo di Marassi: "Valutazione non ancora finita, la vittoria non ha convinto del tutto. Non è un Milan bello nel gioco, neanche determinato e convinto. La società sta continuando a valutare, Boban è il più deluso tra i dirigenti. Anche alcune scelte non convincono, si vorrebbero più in campo i nuovi".