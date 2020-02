Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così di Alexis Saelemaekers: "Il Milan vede in Saelemaekers un futuro terzino. È stato preso come sostituto di Suso, un vice Castillejo nel 4-4-2, però è già stato individuato un percorso per lui come futuro esterno basso”.