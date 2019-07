Di Marzio: "Nel pomeriggio Pradè e Barone vedranno anche la Roma"

Incontro in corso tra Milan e Fiorentina. L'oggetto è sempre uno: Veretout. I dirigenti dei toscani, Pradé e Barone, sono arrivati a casa Milan (passando dall'ingresso posteriore) e parleranno con la dirigenza rossonera per il centrocampista francese che non è stato convocato per la tournée americana. Nel pomeriggio, poi, l'agenda dei due viola prevede l'incontro anche con la Roma. Il futuro di Veretout è sempre più lontano da Firenze: è corsa a due per acquistarlo.