Ravezzani critica Pioli: "Inopportuno con i tifosi del Milan. Okay l'aziendalismo, ma serve coerenza"

Le parole di oggi in conferenza stampa (CLICCA QUI) di Stefano Pioli non sono state apprezzate né dalla piazza né tantomento da alcuni colleghi, come ad esempio Fabio Ravezzani, che sul proprio profilo X ci ha tenuto a punzecchiare l'allenatore del Milan dopo le dichiarazioni di stamattina.

Nel post pubblicato sul proprio profilo social il conduttore televisivo italiano ha infatti scritto che: "Oltre che inelegante con Inzaghi, Pioli è stato inopportuno con i tifosi del Milan. Se pensi di non avere la squadra più forte del campionato lo dici con misura e rispetto prima e non dopo 4 anni. Capisco e condivido una doverosa forma di aziendalismo: ma serve anche coerenza".