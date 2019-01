Di Marzio: "Offerta da 160 mln per Milinkovic Savic in estate? Credo sia stato il Real"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport Calciomercato, ha parlato così di Milinkovic-Savic: "Io credo che l'offerta sia estera, mi risulta dall'estero e penso sia il Real Madrid la squadra che si è fatta viva attraverso Mendes come intermediario. Non so se sia di 160 milioni, ci fidiamo di Lotito ma forse per 160 milioni Lotito lo avrebbe ceduto"