Di Marzio: "Pepe Reina all'Aston Villa, il Milan lo sostituirà con un profilo estero"

Durante la tramissione Calciomercato l'Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla questione portieri in Casa Milan, con Pepe Reina prossimo ad andare a giocare in Premier League. "Reina coronerà il suo desiderio di giocare di più e andarà all'Aston Villa, con la foruma del prestito con diritto di riscatto. Al suo posto arriverà un profilo straniero. Il Milan ha 2-3 profili in mano, pronto a concludere nelle prossime ore per un nuovo vice Donnarumma"