Di Marzio: "Pioli ha il diritto di credere che i risultati possano aiutarlo, ma l'accordo con Rangnick c'è"

Durante il suo intervento a "Sky Calcio Show L'Originale", Gianluca Di Marzio ha parlato così di Pioli e Rangnick: "Finché non c’è la firma materiale di un altro allenatore Pioli ha tutto il diritto di credere che i risultati possano aiutarlo a mantenere questa minima chance di rimanere. L’accordo con Rangnick sappiamo esserci, non c’è la firma materiale, però Pioli sta facendo un egregio lavoro perché sapendo che già da dicembre ci sono contatti con un altro allenatore non è sicuramente facile".