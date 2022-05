Di Marzio su Tonali: "E' cresciuto soprattutto dal punto di vista mentale, ora è importante per il Milan"

MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Gianluca Di Marzio ha parlato così di Sandro Tonali: "Non assomiglia a Pirlo e nemmeno al suo idolo Gattuso. E' un giocatore con caratteristiche particolari. Sta ancora maturando e quindi chi lo allenerà potrebbe scoprire anche nuove qualità. Contro il Verona è stato un capolavoro tattico di Pioli il quale ha capito di poter sfruttare le capacità di inserimento di Tonali. Sandro è cresciuto soprattutto dal punto di vista mentale. A volte c'è troppa fretta con i giovani, a lui è bastato un anno per diventare importante per il Milan. Il fatto di essere milanista lo ha aiutato. Ora stiamo scoprendo un grande giocatore. Come tutti i giovani aveva bisogno anche lui solo un po' di tempo".