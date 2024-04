Di Stefano: “Cambierà l'allenatore, ma non si risolvono i problemi solo cambiando l'allenatore. La programmazione del Milan che sarà è già partita”

Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Casa Milan, si è così espresso sul prossimo futuro dei rossoneri: "Un po' il Milan deve ritrovare senso di appartenenza: sei derby persi consecutivi... Al di là dei valori tecnici, c'è sempre stato un gap tra Milan e Inter. È un Milan che soprattutto nell'ultima stagione ha mancato i grandi obiettivi (qualificazione agli ottavi di Champions, fuori in troppo largo anticipo sia dall'Europa League che dalla Coppa Italia) ed è al secondo posto in classifica a -17 dall'Inter.

Il Milan dovrà ricostruire, dovrà cambiare, cambierà l'allenatore, ma non si risolvono i problemi solo cambiando l'allenatore. Serve uno spirito diverso, soprattutto in quei giocatori che negli ultimi 10 giorni fondamentali avrebbero dovuto fare la differenza e non l'hanno fatta. Troppo in silenzio il Milan ha perso qualche leader, come Kessie, Tonali, Ibrahimovic da calciatore in spogliatoio che ora c'è ma in un altro ruolo".

Da domani la squadra si ritroverà per preparare la sfida alla Juventus, in cui mancherà tre quarti di difesa per squalifica e due giocatori per infortuni. Poi ovviamente si lavora anche a Casa Milan: la programmazione del Milan che sarà è già partita con Cardinale, Furlani, Moncada e Ibrahimovic".