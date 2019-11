Di Stefano: "Difficile che Musacchio torni contro la Juve, nel caso spazio a Duarte"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha raccontato le ultime da Milanello: "Giorno d’allenamento per il Milan, prove tattiche per Stefano Pioli. Si lavora ovviamente in vista della partita con la Juventus. Partita che il Milan non può sbagliare anche se è la più complicata. Dopo la Juventus ci sarà la sosta e poi il Napoli. Il Milan ha un calendario in salita, ma è anche vero che nelle prime 11 di campionato a parte Lazio, Roma e Inter ha sempre sfidato squadre abbordabili. Il Milan è in difficoltà e lo dicono i numeri dell’attacco e soprattutto della difesa. Pioli in queste ore sta lavorando per cercare di compattare sempre più la fase difensiva. Si cerca di recuperare Musacchio ma il problema all’adduttore c’è ancora. Nel caso l’argentino non dovesse recuperare allora spazio a Duarte e Romagnoli, con a destra Calabria e Theo. A centrocampo conferma per Bennacer che ha fatto bene contro la Lazio, poi Paquetá e uno fra Krunic e Kessie. In attacco rientra Suso, che giocherà insieme a Piatek ed Hakan Calhanoglu. Il Milan dovrebbe essere questo".