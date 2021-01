Di Stefano: "Dirigenza al completo a Milanello. Contro la Juve tutto su Rebic e Leao"

Intervenuto a Sky Sport, Peppe di Stefano ha fatto il punto sui rossoneri alla vigilia della gara contro la Juventus: "Allenamento iniziato alle 11.45, presenti Maldini e Massara. Presente anche Ivan Gazidis. Alle 13.15 ci sarà il pranzo obbligatorio, come è stata la colazione. La squadra si ritroverà domani mattina prima di trasferisi a Milanello".

Su Ibra: "Per il Milan non c'è la sorpresa, non sarà possibile vederlo in campo. Bisogna stare attenti, ed è per questo che il Milan punta su Rebic e Leao".