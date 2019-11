Di Stefano: “Il Milan deve ricominciare a fare il Milan”

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così delle prossime partite del Milan: "Io credo che nel prossimo blocco di gare, tre in trasferta e due in casa, il Milan dovrà capire cosa fare da grande. Il Milan avrà la gara contro il Napoli in casa, dopo tre settimane la partita con l’Atalanta, in mezzo Parma, Bologna e Sassuolo. Se il Milan vuole pensare in grande deve considerare le sfide contro il Napoli e Atalanta autentici scontri diretti e quindi deve viverli da protagonisti. Se invece il Milan continuasse a barcollare nelle zone basse di classifica, io so che è difficile per i tifosi e per l’ambiente, ma le partite con Parma, Bologna e Sassuolo diventano al momento scontri diretti. Noi stiamo ai numeri, e i numeri dicono che il Milan deve guardare non solo avanti ma soprattutto dietro. Non perché ci sia pericolo, però sei una grande squadra e sei stata costruita da grande e ti ritrovi in una zona bassa di classifica e devi fare di tutto per uscirne fuori. Questo blocco di cinque partite non è impossibile, ma il Milan deve ritornare a fare il Milan. È anche l’ultimo blocco di partite prima del mercato, e secondo me sarà rilevante per capire chi parte e chi resta”.