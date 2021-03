Di Stefano: "In difesa domani giocheranno Kjaer e Tomori"

Peppe Di Stefano, intervenuto da Milanello, ha riferito le ultime notizie sul Milan nella trasmissione ‘Il Calcio è Servito’ in onda su Sky. Di Stefano ha detto: “L’esame contro il Manchester United è bellissimo. Alle 16.30 il Milan partirà da Malpensa, e in mezzo alle due sfide di Europa League, ci sarà il Napoli. Sono 3 gare belle, dure, affascinanti e complicate. Si riparte da Leao in attacco e da Kjer-Tomori in difesa. Poi gli altri punti fermi saranno Gigio Donnarumma e Kessie”.